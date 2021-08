Simmerblog: Simmer op De Jouwer

Frans Tolsma fan it museum wit alles oer hoe't de kofje makke wurdt. It kofje sit yn syn bloed, hy hat fjirtich jier by Douwe Egberts wurke. "It is in natuerprodukt, dat is it moaie. It groeit oan de struken. En it moat alle dagen itselde smeitsje, dat is lestich. Hast in melange nedich fan ferskate soarten beannen, en dan ek noch it brânproses."

Dreech, mar moai

Dat brânproses kin op mear as ien manier. "Kinst begjinne mei in lege temperatuer en heech oprinne litte. Kinst ek heech begjinne en leech einigje. It brânen mei net te lang, mar ek net te koart duorje. Dat bepaalt de smaak fan de kofje. En de minsken wolle alle dagen itselde bakje kofje priuwe. Dat is it drege, mar ek it moaie."

Op De Jouwer stiet in grutte bak mei lytse, griene beantsjes. Tolsma: "Dy beantsjes komme hjir binnen, dan wurde se op smaak preaun. Dêrnei wurde se brând. As it lekker is, sizze we: dêr wolle we in partij fan ha. Dan komt dy partij nei Nederlân ta, dan wurdt it opnij preaun en bepale we foar watfoar melange we 'm brûke. Sa komme tsien soarten by elkoar, dat wurdt tagelyk brând en dan hast in pak kofje."