Skoaldirekteur: Ekstraatsje foar learkrêften achterstânskoallen is 'krankjoarem'

De skoalle foar spesjaal ûnderwiis De Twine is ien fan de 25 Fryske skoallen dy't yn oanmerking komt foar de talage. "Ik tink dat Slob tinkt: 'dan ha ik wer wat dien', mar dit smyt hielendal neat op", seit Hakze.

Problemen feroarsake troch oplossingen

Neffens Hakze is hjir sprake fan in oplossing dy't nei in skoftsje wer liedt ta problemen. "De minsken krije wat ekstra's, 150 euro de moanne. Dat is hartstikke moai yn it begjin, mar nei ferrin fan tiid ferdwynt it jild yn de húshâldpot. En oer twa jier hâldt it ynienen op en sizze se: 'hee, ik fertsjinje folle minder' en dan hawwe de minsken der nochris lêst fan."

Boppedat fynt Hakze it net earlik dat allinnich de learkrêften fan skoallen mei efterstannen de talage krije. "Se wurkje allegear hurd en no krijt in part fan dy hurdwurkjende minsken wat en in oar diel net."