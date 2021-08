Waarstasjons op bedriuweterreinen moatte ynsjoch jaan yn klimaatferoaring

It projekt is opset yn oparbeidzjen mei de gemeenten. "We meten de temperatuur, de hoeveelheden regen en de luchtvochtigheid. Dat moet genoeg data geven om te zien wat klimaatverandering hier doet", seit ûndersiker Jesse Wagenaar.

Njonken it waarstasjon hat hy ek ynsektenfallen pleatst: "Dat hoort er eigenlijk wel bij. We willen ook inzicht krijgen in de biodoversiteit. Dus is er verschil met wat hier rondloopt en wat elders."