Sportfiskerij populêr yn coronatiid: "Oardel meter is by it wetter gjin probleem"

Troch de coronakrisis hat Sportvisserij Fryslân in soad nije leden krigen. De feriening groeide fan 30.000 nei 40.000 leden. "It is in prachtige hobby en feilich yn dizze tiid fan corona. De oardel meter is oan de kant fan it wetter gjin probleem", seit Pyt Achenbach fan Sportvisserij Fryslân.