Druk stie derop by keninginne Scheepstra: "We weten dat we de besten zijn"

"Elk buordsje pakke sy twa punten mear as ús, foar my gefoel. We rûnen wat achter de feiten oan. Sy binne gewoan better, krekt in lyts bytsje."

"Der is mear"

En hoe moai it woansdei ek wie, Siegersma bliuwt by har beslút om op te hâlden. "It is klear sa. Ik doch it al sa lang en der is mear yn de simmer. It lichem wurdt ek minder. Sokke partijen as hjoed ha we net alle wiken."

Net allinnich Siegersma hâldt op by de ferliezend finalisten, itselde jildt foar Tineke Dijkstra. Louise Krol bliuwt oer. Sy keatst takom jier yn in partoer mei Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia, want sy reitsje Margriet Bakker kwyt.