Ynspeksjerapporten Tjalling Koopmans College meie publisearre wurde

Yn de rapporten stiet in soad krityk op it finansjele hanneljen fan it bestjoer. Ien fan de punten is bygelyks dat de frijwillige bydrage fan âlden, dy't foar taalreizen bedoeld is 'niet in de schoolexploitatie is verantwoord'.

Ek is der in kritysk oardiel oer de kwaliteit fan it ûnderwiis. Neffens it SvPO soe de ynhâld fan de rapporten ûnrjochtmjittich wêze, mar de rjochter hat oardiele dat dat net sa is. "De slotsom is dat noch de wijze van tostandkoming, noch de inhoud van de rapporten voorshand onrechtmatig worden geacht."