Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra oppermachtich

Foar de finale hienen Sijbrandij-en-dy mar ien buordsje tastien. Dat wie yn de twadde omloop tsjin Inge Jansma, Larissa Smink en Anouk Smink (5-1 6-4). Dêrfoar hienen de favoriten al mei 5-0 6-0 ôfrekkene mei Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Yn de heale finale hienen Sijbrandij-en-dy in steand nûmer.

Manon Scheepstra hat de wichtichste wedstriid fan it jier no sân kear wûn. Foar Sijbrandij en Zeinstra is it nei de winst fan ferline jier de twadde PC-titel.