Liesette Bruinsma giet foar fiif medaljes: "Mar rest fan de wrâld sit net stil"

"Sawol by it swimmen as dêr bûten is der in hiel soad feroare sûnt de foarige Paralympyske Spelen", seit de yntusken 20-jierrige swimster.

"Ik bin ferhuze, ik ha myn diploma helle en ik ha no in freon. Yn it swimmen sels ha ik hiele grutte stappen makke. Ik bin fulltime oan it trainen yn Amersfoort en ik hoech minder te reizgjen om't ik hjir no wenje. En ik ha gjin skoalle mear, dus ik ha ek mear tiid om te trainen."

Unwissens

De omstannichheden foar Bruinsma binne de lêste jierren dus profesjoneler wurden. Dat is ek te sjen oan har tiden. "Op de 400 meter frij gean ik no trettjin sekonden flugger as op de Spelen fan 2016", seit de para-swimster.

Dochs wol dat neffens har net sizze dat se yn Tokio samar wer fiif medaljes ophellet. "Ik bin net de iennige dy't har ferbettert. De rest fan de wrâld sit ek net stil", wit Bruinsma.

Dêrby komt dat Bruinsma al in hiel skoft net tsjin alle konkurrinsje mear swommen hat. Yn septimber 2019 stie foar it lêst de folsleine wrâldtop oan de start fan in wedstriid.