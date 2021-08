Ludike start fan reinbôgeflagge-aksje; "Sjen litte dat Fryslân ynklusyf is"

"We woenen wat praktysk dwaan en dat is dizze aksje wurden", leit Tineke Admiraal út. Se is fan de groep 'Moeders en vaders van Fryslân'. "It doel is om safolle mooglik minsken te ynspirearjen om op Coming Out Day (11 oktober) oant en mei Rôze Sneon (16 oktober) de reinbôgeflagge út te hingjen. Dat yn hiel Fryslân flaggen hingje as stipe oan de LBHTI+-mienskip."

Minsken kinne online de flagge oanmelde op de webside. "Sa kinne we op 16 oktober de einútslach sjen. It stribjen is 1.100 flaggen. Dat is ús dream, dat we as heiten en memmen sjen litte dat Fryslân ynklusyf is."