Tristan Bangma wiis mei goud: "Echt een droom die uitkomt"

Bangma is wiis mei de gouden medalje dy't er woansdei yn Tokio wûn hat op de 4 kilometer efterfolging. "Echt fantastisch. Alles viel vandaag op z'n plek, echt een droom die uitkomt. Ik heb er nog steeds niet echt woorden voor."

Kwalifikaasje ek sublym

Earder woansdei ried er by de kwalifikaasje ek al in nij wrâldrekôr fan 3.59,470, de earste para-atleet ûnder de 4 minuten. "We reden een fantastische tijd, voor het eerst onder de vier minuten, echt uniek."

Dat betsjutte neffens Bangma noch net dat se al wis wiene fan goud. "Daarna moet je de focus bewaren en zorgen dat je in de finale ook je ding doet. Het was zeker geen één-tweetje, we weten, de Britten werden in Rio kampioen, dus dat zij ook heel goed zijn. Het kon echt alle kanten op, maar we zaten er goed in, fantastisch dat we die gouden medaille hebben gewonnen."