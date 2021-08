Partij voor de Dieren biedt petysje oan tsjin it ôfsjitten fan damherten

Hein van der Vliet wennet yn it gebiet fan de damherten. Hy is ien fan de inisjatyfnimmers foar de petysje dy't hy persoanlik oan kommissaris Brok oanbean hat. Van der Vliet sjocht de herten geregeld en genietet derfan, seit hy. "En net allinne ik. In soad toeristen komme hjir om de damherten te sjen."

Hy neamt it ferskriklik as jagers mooglik tastimming krije om te sjitten. "Dan giet it hjir mâl. Dan fleane se yn panyk alle kanten op en soargje se foar folle gefaarlikere situaasjes as dêr't de provinsje no benaud foar is."