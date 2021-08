Simmerblog: Simmer yn De Falom

Johannes Bos is de eigener fan de survivalbaan dy't by it doarp leit. In diel fan de survivalbaan is oanlein troch survivalfanaten út de regio, dy't tichterby hûs oefenje woene, fertelt Bos. "It is makke troch jonges hjir út 'e buert. Wy sitte wol by ferieningen, mar dat wie doe noch net sa grut. Sa hawwe de jonges, en in protte út de Westereen, der stadichoan mear hindernissen by boud."

Op eigen risiko

De baan wurdt ek wol troch jongelju brûkt, dy't hjir oefenje. "Der is noch wol jeugd hjir út it doarp dy't hjir traint, Tjalling Kooistra begeliedt se dan wol ris wat. En der komme ek noch wol guont út 'e buert, Dokkum of Damwâld." Bos seit mei klam dat de baan gjin boarterstún is, je moatte wol kunde fan it survivaljen ha om de baan brûke te meien: "It wurdt net sa goed mear ûnderholden, dus it is op eigen risiko. Der steane ek buordsjes, je meie der net 'ongetraind' hinne."