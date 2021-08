OERSJOCH: Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra prolongearje PC-winst

De blydskip wie der ek by Marrit Zeinstra: "It wie wol wat oars as ferline jier. Dat wie de earste kear en doe wie de heale finale sa spannend. Dêrom wie de ûntlading doe wat grutter. No gongen we der frij maklik troch hinne. goed keatst en winst."

De ûntlading wie minder, mar dochs: "Ik bin altyd bliid om de PC te winnen. Dit wie de twadde kear, op nei mear."