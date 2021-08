LIVEBLOG: Lêste twa partijen op earste list oan de gong

Yn it partoer fan Wybrig Bakker en Corry Kroondijk hat Fiera de Vries in knibbelblessuere. Bakker en Kroondijk woene Lotte Delgrosso as ferfanger foar De Vries ynsette, mar dat mei yn de earste omloop noch net, omdat Delgrosso al mei in oar partoer op de list stie.

De Vries besocht earst dêrom de omloop mar ôf te meitsjen, mar dat slagget har net. No komt Gerde Lycklama à Nijeholt fan It Heidenskip derby as ferfanger. Dat mei wol, want sy stiet net op de list.