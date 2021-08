Boeren by Wâldsein noch drok mei it fuortpompen fan wetter út de polders

De pompen dy't de boeren in pear jier lyn oanskaft ha om de mûzen te bestriden, wurde no ynset tsjin it hege wetter. By it gemaal yn Yndyk steane trije trekkers te draaien, want it gemaal sels kin de oerlêst net ferhelpe.

Tsientûzenen kúb wurde útwettere yn de Hegemer Mar. Boer Douwe Rijpkema fertelt dat alle boeren yn de polder meidogge om it probleem op te lossen. Se nimme de kosten fan it pompen foar eigen rekken. Dochs is dit net in oplossing op de lange termyn, seit Rijpkema. "Miskien moat der wol in nij en grutter gemaal komme. Want dit kin sa net langer."

Hy ferwachtet dat de boeren woansdei trochpompe sille. Nei alle gedachten is it wetter dan wer op akseptabel peil.