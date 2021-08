'Harige mosdiertjes' driuwe noch altyd yn de Noardsee

Op it strân fan It Amelân bedarren dizze simmer safolle bistjes, dat der soms wol in laach fan 80 sintimeter heech lei. Troch it waarme waar begûn it te rotsjen en dat stonk flink. Se tankje de namme oan har uterlik, se ha stikelige hierkes.

Neffens De Blauwe is der noch in konsintraasje yn de Noardsee, noardwestlik fan Texel. Dy soe fan it winter noch wolris foarby komme kinne. Yn de hjerst spiele se ek wolris oan, mar dan is der minder oerlêst om't it minder waarm is en dus ek minder stjonkt.

It komt neffens de saakkundige net faak foar dat der massaal sokke 'harige mosdiertjes' oanspiele. Earder barde dat yn de jierren sechtich op it Dútske eilân Norderney.