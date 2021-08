Trije generaasjes op ien keatsfjild: Jennie Terpstra yn fuotstappen mem en beppe

"As je meidogge, dan ha je kâns", seit mem Joke Koldijk. "Mar moatst partij foar partij sjen, net fierder as de earste omloop."

Neffens mem Joke hat Jennie it altyd op eigen kracht dien. "Se woe graach in hiel soad traine. We ha wol 100.000 ballen op it keatsfjild fan Mantgum foar har oangoaid, dat sy mar slaan koe." En yn it wykein nei de wedstriden. "Elke sneon en snein, as se keatse moast, wie ik der ek by. Ik ha hast neat mist."

It nivo fan no is folle heger as yn de tiid fan beppe Hennie Koldijk. "Se slaan folle better, se ha folle bettere trainingen hân. Wy hienen yn dy tiid hielendal gjin trainingen."