Dokumintêremakkers út hiele wrâld komme nei nij festival yn Ljouwert

Ek fertsjintwurdigers fan ûnder oare Netflix en HBO komme nei de Fryske haadstêd om yn 'e kunde te kommen mei de makkers en mei Fryslân.

Dat Eurodoc nei Ljouwert komt, is te tankjen oan filmplatfoarm New Noardic Wave. It platfoarm wol Fryslân mear op de kaart sette as plak foar it opnimmen fan films en dokumintêres.

Oan de wrâld sjen litte

"We zien Fryslân, en het Noorden, als een fantastische plek voor filmmakers", seit Joris Hoebe fan New Noardic Wave. "Dat willen we gewoon aan de wereld laten zien. Om zo'n prestigieus programma hier naartoe te halen, draagt bij aan onze missie."

Neist de ynternasjonale filmmakkers meie ek tolve lokale makkers meidwaan. "Daarmee groeit de kwaliteit en je netwerk ook. En dus ook de mogelijkheid om je Friese film naar een omroep te krijgen die nationaal of internationaal werkt."