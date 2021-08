Reiddekkers moatte Sineesk reid djoer betelje troch hege transportkosten

In grut part fan it reid wurdt út Sina helle. Waard der earder noch 1.300 dollar betelle foar it ferfier fan in kontener mei it natuerprodukt, no is dat al 18.000 dollar. En dat driuwt de prizen yn de hiele merk op. Dêrby komt ek nochris dat reid op it dak hieltyd populêrder wurdt, sadat ek de fraach oerein bliuwt.

Sikkema: "De prizen binne omheech gong, omdat de Sineeske ymport fan 'e maitiid stil kaam te lizzen trochdat de konteners hartstikke djoer wienen. Trochdat der gjin Sineesk oanbod is, is de Europeeske en Nederlânske merk gewoan leechkocht. Kollega's dy't oars allinnich mar Sineesk reid brûkten, brûke no fansels ek it oare reid. Dêrtroch is der no in krapte ûntstien."