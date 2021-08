Fan Hurdegaryp nei Portugal: Jonge famylje wol duorsum doarp bouwe yn 'e bergen

"Een heel avontuur", sa omskriuwt Janneke de stap dy't de húshâlding set. Spanning oer hoe't it aanst mei de bern komt, dêr sitte de âlden miskien wat mei. Noch mar trije wike lyn waard Floris, de jongste sprút fan de famylje berne. De oare bern, Abel en Anna, binne al wat âlder.

"Wat willen we eigenlijk?"

Wylst har leeftiidsgenoatsjes wer nei skoalle gean, bliuwt Anna noch efkes thús. Aanst yn Portugal sil se de tried wer oppakke en in nije taal leare. Mar no earst heit en mem helpe mei it ynpakken fan al it guod yn it rychjeshûs yn Hurdegaryp.

Kroondijk en Wittebol ha beiden harren fulltime baan opsein om it roer om te smiten. Janneke: "Het idee begon drieënhalf jaar geleden. Van ja, wat willen we eigenlijk? Toen begon het idee te leven. Zouden we naar Portugal willen?"

In brêge nei Fryslân

Se ferlitte Fryslân no foar in nij libben. "We lûke de doar ticht, mar oan de oare kant hâlde we de doar iepen. We bliuwe in brêge foarmjen nei Fryslân", seit Kroondijk.