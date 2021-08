Alyda Norbruis wol noch ien kear flamje: "Bliid dat ik der noch hieltyd bin"

Dit jier sil der gjin publyk wêze om har oan te moedigjen. Troch corona is dat net tastien, mar neffens Norbruis is dat gjin probleem. "Ik moat just genietsje dat it oars is, yn stee fan dertsjin oan skoppe dat it frjemd is. It is gewoan wol unyk. Soks meitsje je, hooplik, nea wer mei. Dus dan kinne je altyd sizze: dêr wie ik by. Dat je as âld froutsje sizze, dat je derby wiene", relativearret se.

"Ik sit yn de lêste faze fan myn topsportbestean. Ik kin der hiel bot om 'sikkeneure', mar ik kin better genietsje", seit Norbruis. "Ik draai it leauwer om. Ik bin hiel bliid dat ik der noch hieltyd bin, dat ik nei Tokio mei en dat ik in moai libben hân ha as topsporter."