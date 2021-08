RIVM meldt 83 nije coronabesmettingen yn Fryslân

Gjin stjergefallen en sikehûsopnamen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus, en der binne ek gjin minsken opnaam yn it sikehûs.

11 pasjinten, 6 op de IC

Yn de Fryske sikehuzen lizze 11 coronapasjinten, 6 fan har lizze op de intensive care. Yn de trije noardlike provinsjes giet it om 37 pasjinten, wêrfan't der 19 op de ic lizze.

It tal besette bêden yn de Fryske sikehuzen (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):