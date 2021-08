Rôze Saterdei yn Ljouwert hat noch hieltiten gjin fergunning

Rôze Saterdei is in feestlike dei wêrop't ferskillen en oerienkomsten mei in "pride door de grachten en een themamarkt" fierd wurde, en ek omtinken frege wurdt foar geweld tsjin de LHBTI+mienskip, is te lêzen op de webside fan de organisaasje.

Alle jierren wurdt yn ien stêd yn Nederlân yn juny Rôze Saterdei holden, dit jier mei Ljouwert it feest organisearje. Troch corona is de dei al in pear kear ferpleatst, no is besletten om de dei op 16 oktober te hâlden. De fergunning foar de dei is lykwols noch net rûn.

Fergunning wol tichtby

De organisaasje moat foar 30 augustus dúdlikheid ha oer de fergunning. Neffens Jan Gaastra fan de organisaasje is de fergunning fierhinne rûn: "Negentig procent van de vergunning is in orde. Er moeten nog wat aanvullingen gedaan worden omdat natuurlijk steeds dingen veranderen. De covid-protocollen hoeven pas half september ingeleverd te worden, dus er zit nog wel wat lucht in. En het grootste gedeelte is al klaar, omdat wij de setup van City Proms een week daarvoor gebruiken."

Neffens Gaastra hinget it ferrin fan de dei wol sterk ôf fan de ûntwikkelingen fan de coronamaatregels. "Als je een plein op anderhalve meter moet inrichten waar je tienduizend mensen verwacht, dat kan dus niet."