Frysktalige phishing: oplichters witte Frysk te finen op Google Translate

In phishing mail fan iene Helen Chirs begjint mei dy minne tekst. Se wol jild ha: 2,7 miljoen euro. Oersetter Anne Popkema fan taalburo Popkema kin der wol om laitsje. "In mylpeal foar it Frysk", seit er. "As minsken yn it Frysk om jild freegje, ha se by my altyd in streekje foar."

De stavering yn it berjocht is prima, sjocht Popkema. "In stik better as de gemiddelde Fries. Wat dat oanbelanget docht se it net sa raar. Mar de sinnen rinne ferkeard, dêroan sjochst dat it gjin Fries is dy't dit skreaun hat."