Stânbyld Betje en Roosje Cohen stiet op nij plak yn Ljouwert

It byld fan de sussen stie earst by de spoaroergong by de Skrâns, mar nei't dy krusing opnij ynrjochte waard, kaam it op in flechtheuvel te stean. Nei krityk waard besletten om in oar plak te sykjen. Dêrnei stie it earst in skoft yn in gemeentlike opslach.

De Ljouwerter twillingsussen ferkochten jierren guod op de feemerk by it stasjon en op de Skrâns. Se oerlibben de Twadde Wrâldoarloch om't se beiden trouden mei in net-Joadske sigarehanneler. Yn 1988 kaam it byld by de spoaroergong op de Skrâns te stean om it ferhaal net te ferjitten.