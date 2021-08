Simmerblog: Simmer yn Munnikebuorren

Wy begjinne hjoed by de boarterstún fan Munnikebuorren, dy't der ûnder oare troch de ynset fan Reinier de Jong kommen is. De Jong is fan it Pleatslik Belang Skerpenseel, Munnikebuorren en Spanga. Hy fertelt dat minsken yn Munnikebuorren in soad sels dogge, lykas it ferbouwen fan eigen grienten en dat de natuer in wichtich part fan it doarp it. "Er zijn heel veel mensen die voor zichzelf dingen doen, en ook veel bezig zijn met de natuur. Hierachter is een groot natuurgebied, dus dat is sowieso voortreffelijk."

Der is yn it doarp neffens De Jong genôch te dwaan: "Er zijn hier fietstochten, je kan suppen, je kan met de kano, van alles." Hy wennet al 26 jier yn Munnikebuorren en hat it tige nei de sin. "Het is heel karakteristiek, één lange lintbebouwing. Het is een beetje ieder voor zich, maar toch ook saamhorigheid. Eens in de vijf jaar hebben we hier een dorpsfeest en dat merk je dat alle bewoners alles voor mekaar maken om er een gezellige boel van te maken."