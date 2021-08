Bûtenlânske studinten prate yn Fryske tsjerken oer ûnbekend probleem

De studinten dogge mei oan in programma dat opset is troch ûnder oare de Ryksuniversiteit Grins. "Der wurdt bygelyks praat oer wat we dwaan kinne mei tsjerken dy't leech komme te stean en net mear brûkt wurde foar tsjerketsjinsten", fertelt Hester Simons, direkteur fan de stichting Alde Fryske Tsjerken.

"Watfoar bestimming krije dy tsjerken dan en wat betsjut it dat der hieltyd mear museäle funksjes yn dy tsjerken komme?"

Sliepe yn de tsjerke

It programma fan de studinten begûn yn Amsterdam. Se binne dizze dagen op ekskurzje yn Fryslân en geane letter dizze wike ek noch nei Grinslân. Yn de nacht fan moandei op tiisdei ha de studinten slept yn de tsjerken fan Blessum, Boksum, Peins en Swichum.

Underdiel fan it programma is ek in seminar yn de tsjerke fan Jorwert. "Dat hat de moaie Ingelske namme Church Life and Heritage: Religious Communities of Village Churches", seit Simons. "Dat giet dus oer leechsteande tsjerken en hoe't je dy yn de takomst dochs noch as gebou fan hoop brûke kinne."

Mear tsjerken en nije religieuze selskippen

Foar in soad fan de dielnimmende studinten is dat in ûnbekend ferskynsel, ta ferrassing fan Simons. "Ik gong derfan út dat it oer de hiele wereld wol wat spile, dat tsjerken leech komme te stean."

Mar dat is dus net it gefal: "Yn de lannen dêr't dizze studinten wei komme, is it soms sels sa dat der mear tsjerken ûntsteane en nije religieuze selskippen, dy't gebouwen brûke wolle om elkoar dêr te treffen."

Simons hopet dat de studinten dy't oan it programma meidogge fan de Fryske tsjerken begjinne te hâlden. "Miskien wolle se dan nochris werom komme."

FryslânDOK ûndersocht wat der yn de takomst barre moat mei monumintale tsjerkegebouwen. Hjirûnder kinst diel 1 besjen, klik hjir foar diel 2.