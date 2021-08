Fytscrossklup Noardburgum út op mear lanlik sukses, mar startheuvel moat heger

"De startheuvel is acht jier lyn makke en doetiids wie sa'n heuvel lanlik yn trochsneed sa'n 3 oant 4 meter heech", leit foarsitter Johan Timmermans út. "Wy sjogge no dat as ús bern lanlik wedstriden ride, dat dêr dy startheuvels minimaal 5 meter heech binne. Dêrtroch lizze ús bern nei de start gelyk achterop, omdat ús bern dan wat benaud binne om der by del te fytsen."

It is gjin kwestje fan in bulte sân derby en it is klear. De heuvel moat oan alle feilichheidseasken foldwaan. Boppedat moat der ek in grut starthek op. De heuvel moat no 5,5 meter heech wurde.

Tokio

De klup hat de iennige fytscrossbaan yn hiel Fryslân en fernimt dat mear minsken ynteresse krije yn de sport. Dat komt benammen troch de olympyske suksessen fan de Nederlânske fytscrossers yn Tokio by it BMX'en. Yn Tokio helle Niek Kimmann goud. Ofrûne wykein waard hy ek nochris wrâldkampioen.