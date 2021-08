Histoaryske ynterieurs fan 930 wenten en pleatsen yn Waadhoeke yn kaart brocht

Der is in soad bewarre bleaun, konkludearret de stichting. Tagelyk moasten de ûndersikers ek fêststelle dat in soad histoaryske eleminten yn de sloopkontener ferdwûn binne. De stichting pleitet foar mear bewustwurding.

'Zeer waardevol'

"Van het totaal gewaardeerde panden is 29 procent als 'zeer waardevol' aan te merken", seit foarsitter Ap Timmermans fan de Stichting Interieurs in Fryslân. "Dat wil zeggen dat eigenlijk het hele pand, alle ruimtes vol zitten met herkenbare interieurs uit bepaalde periodes."

Foar 1940 wiene der in hiel soad moai ynterieurs, seit Timmermans. Dêrfan is ta syn spyt net alles mear werom te finen. "Duizenden gangpoortjes zijn verloren gegaan, maar we hebben er ook nog honderden over. En dat geldt voor kastenwanden, bedstedes, lambriseringen, betegelde vloeren, je kunt het zo gek niet verzinnen."

Blikken sierplafonds

Bysûnder wie dat der in stik as seis, sân blikken sierplafonds oantroffen binne. Dy plafonds wiene begjin 20e iuw yn de moade. "Het zijn platen blik waar allerlei versieringen in gedrukt zijn", seit Timmermans.

De blikken sierplafonds binne benammen fûn yn Frjentsjer. Yn in kafee neist it Eise Eisinga Planetarium hinget bygelyks sa'n metalen plafond. Timmermans: "We vermoeden dat er een lokale aannemer of architect is geweest, die dit heeft bevorderd."

'Belied nedich'

Wethâlder Jan Dijkstra is bliid mei it rapport fan SIiF. "It lit sjen dat der prachtige saken oantroffen binne, dy't it bewarjen mear as wurdich binne. It lit ek sjen dat gemeentlik belied nedich is om ús rike erfgoed feilich troch te jaan oan kommende generaasjes."

Fan 1 septimber ôf is it rapport yn te sjen fia de webside fan de stichting.