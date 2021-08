Marine oefenet mei minejagers yn Noardsee: "Uitdagend zeegebied"

It belangrykste doel is om te trainen hoe't bygelyks havens en seegebieten frij te meitsjen binne fan eksplosiven. Neffens de marine is it Waadgebiet tige geskikt foar de oefening. It wetter is ûndjip, der stiet in sterke streaming en it is flakby drokke skipfeartrûten en wynmûneparken.

Oefenminen

"Het is een van de grootste marine-oefeningen die dit jaar in Nederland worden gehouden", seit luitenant op see André Eilander. Der binne oefenminen yn it gebiet lein en dy moatte allegear opspoard wurde.

"We doen dit ten eerste om onze operationele gereedheid op peil te houden", seit Eilander. "Daarnaast is de Noordzee nogal een uitdagend zeegebied met troebel water, veel stroming en veranderende bodemomstandigheden. Dus het is ook een mooie manier om met zoveel mogelijk eenheden in de omstandigheden van de Noordzee te kunnen oefenen."

Noch altyd bommen yn Noardsee

Fiskers op de Noardsee helje noch geregeld eksplosyf materiaal boppe wetter, fertelt Eilander. "Dat kunnen oude vliegtuigbommen zijn of mijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Soms worden er zelfs explosieven uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De Noordzee ligt daar nog steeds vol mee en dat kan nog steeds gevaarlijk zijn, met name voor de visserij."

Mei elkoar dogge fyftjin marineskippen en sa'n seishûndert militêren mei oan de oefening mei de namme Sandy Coast 21. De oefening duorret oant 10 septimber.