Gertjan Verbeek hat drege start yn Almere: "Dat geeft spanning"

Hege ferwachtingen

De supporters dreame fan de earedifyzje en dat is ek it doel fan Verbeek. "De druk stond hier al op de ketel toen ik aangenomen werd. Op het moment dat ze een trainer aantrekken met Europese wedstrijden achter zijn naam en die gepokt en gemazeld is in binnen - en buitenland, dan zijn de verwachtingen hoog. We willen meedoen om de prijzen, maar hebben nu een stroeve start. Dat geeft spanning."