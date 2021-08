Bangma giet foar goud op Paralympics, mar: "Titel op kilometer kan ik niet verdedigen"

Bos is folle mear in hurdfytser foar de doerûnderdielen en dus hat ek Bangma syn fokus dêr no op lein. "De 4 kilometer achtervolging en de wegwedstrijd, dat zijn voor ons de twee belangrijkste onderdelen. Daar hebben we ook de grootste kans om een medaille te winnen."

Hoe't de kânsen krekt lizze, fynt Bangma dreech yn te skatten. "Het hangt van zoveel factoren af. De concurrentie gaat supergoed zijn", seit de Fries. "We moeten vooral naar onszelf kijken en onze taken goed uitvoeren. Ik denk dat er dan iets heel moois mogelijk is, maar wat het dan is..."

"Als we doen wat we moeten doen, dan maken we zeker wel kans om te winnen. Maar het is geen een-tweetje", warskôget Bangma, dy't mei Bos op trije ûnderdielen yn aksje komt. Neist de efterfolging en de wedstriid op de dyk, ride se ek noch de tiidrit op de dyk.

Famylje

As de hurdfytsers in medalje winne yn Tokio, dan sille se dat net direkt fiere kinne mei harren famylje en freonen. Fanwegen de coronapandemy meie dy net mei nei Japan. "Dat is heel erg jammer, maar uiteindelijk ga ik er niet langzamer van fietsen", seit Bangma.

"Ik vond het fantastisch dat ze in Rio waren. Dat doet iets met me. Maar uiteindelijk moet ik trappen en zo hard mogelijk fietsen", wit de 23-jierrige parasporter.

"Het is nu wat het is. Het worden hele andere Spelen. Ik denk dat dat ook wel weer iets unieks is. Daar moeten we ons op voorbereiden en vooral aan overgeven en ons focussen op de dingen die we daar moeten doen", seit Bangma.