Sylvana IJsselmuiden docht mei oan Expeditie Robinson

Om har ta te rieden op it aventoer, hat se apart noch by Wim Hof del west. Se hat fan him leard hoe'tst de holle derby hâlde kinst yn drege situaasjes. "Als je aan zoiets meedoet dan is het alles of niets. Ik heb voor zover ik me kon voorbereiden, denk ik alles wel gedaan wat ik had moeten doen. Ter voorbereiding ben ik dus ook nog lang Wim Hof gegaan, want als iemand zich goed kan focussen en een knop kan omzetten, dan is dat Wim Hof."

Net langer in geheim

Ofrûn wykein binne de dielnimmers fan it programma oankundige, Sylvana krige in soad reaksjes doe't bekend waard dat sy der ek by siet. "Onwijs veel reacties, ik had niet verwacht dat het zo'n groot ding zou zijn. Veel lieve en leuke reacties. Het is heel fijn dat ik het eindelijk mag vertellen."