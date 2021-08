Wethâlder Súdwest-Fryslan: "Nieuw riool lost het probleem niet op"

In diel fan it probleem soe ta te skriuwen wêze oan in tekoart oan grien yn de strjitten. "De straten zijn zelf erg stenig, met weinig bomen. Maar ook de tuinen zal wat aan gebeuren moeten." Der moat dus mear barre as allinne it fernijen fan it rioel. "Het riool, dat klopt, dat moeten we aanpassen. In 2022 gaat dat gebeuren, maar dit soort regenbuien zal je met een nieuw riool ook niet zomaar oplossen."

Der wurdt no sjoen oft it ûnderhâld earder begjinne kin. "Je probeert het zo te doen dat het in één keer goed gaat op een efficiënte manier en dat vergt veel voorbereidingstijd. Ik kreeg ook al de vraag of we het kunnen vervroegen, die vraag heb ik ook meteen uitgezet, dat we het zo snel mogelijk doen. Ik hoop dat dat kan."

Net tsjin te hâlden

Neffens Faber kin de gemeente sels mei nije rioelearring sokke grutte hoemannichten reinwetter net tsjinhâlde. "Nee, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Die klimaatverandering dat zien we al, dat heeft echt consequenties. Niet over twintig jaar, maar nu. Een onderlopende straat, ik denk dat dat wel een toekomstbeeld is, dat dat overal zomaar kan plaatsvinden."

En dat probleem freget neffens him om mear feroaringen as allinnich nij rioel: "Op korte termijn stenen uit de tuin. Voor de lange termijn is het het energieverbruik en de CO2-uitstoot echt verminderen. Elke kleine bijdrage helpt."