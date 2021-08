Houtmûne yn Wâldsein hat noed oer skea yn masines nei wetteroerlêst

Yn de wurkpleats by de mûne stean ferskate masines om fan it seage hout meubels te meitsjen en der is allerhanne ark. Dat stie dus ûnder wetter. "We moatte noch besjen wat de skea is, mar it sjocht der problematysk út", seit de mûnder.

In pear sânsekjes ha net holpen. "Dy leinen hjir noch, want foar de simmer ha we twa kear lêst fan wetter hân. Doe hienen we se der dellein, mar dy mear as 130 milimeter fan juster wie net te kearen."