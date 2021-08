Ype Albada hie in rekôr yn de reinmjitter: "Ik bin net sa'n rekôrjager"

Waarnimmer Ype Albada hat it rekôr metten. "Uteinlik is it sels 125 milimeter wurden, want jûns hat it ek noch reind." Hy wie der net wiis mei. "Laaksum is mar in lyts plakje en alles stie blank."

It rekôr docht him net safolle "Ik bin net sa'n rekôrjager. De rein hie om my net hoegd. It falt en dan mitte je it. Yn 2002 foel yn de moanne augustus 187 milimeter en de teller stiet no op 179 en der komt de kommende dagen neat mear by."

Digitale apparatuer koe it net byhâlde

Al sûnt 1990 hâldt er him dwaande mei it waar. "Dat doch ik mei in offisjele reinmjitter, dy't se ek by de KNMI brûke. It is in opfangbus en dy jitst leech yn in mjitglês. Der kin 60 milimeter yn, dus juster rûn it oer in oar kompartimint." It reinde sa bot dat de digitale apparatuer it net byhâlde koe. "Dat binne twa leppeltsjes, dy gean hinne en wer. It gie fierstente hurd."

Al it wetter wie frij gau wer fuort. "It wie ommers frij drûch, dus koene wol wat brûke, mar safolle hoegde no ek wer net."