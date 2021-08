Simmerblog: Simmer yn Lippenhuzen

Wietse van der Sluis fertelt oer de skiednis fan Lippenhuzen. "We stean hjir no by de slûs, dy is boud yn 1736 mei de feanterij om it turf ôf te fieren. Mar it doarp is noch folle âlder,. It wurdt al yn 1315 neamd, en wierskynlik is it noch âlder. Der hat in tsjerkhôf hat west, rjochting Beetstersweach, en dêr is Lippenhuzen ûntstien en is it stadichoan ferskood nei dit plak." It 700-jierrich bestean is fierd mei ûnder oare in blommekorso dêr't it doarp earder ferneamd om wie.