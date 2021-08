Kasten foar bettere fentilaasje op skoallen bedarje faak op it dak

Fentilaasje is nedich om it coronafirus te bestriden. Ien fan dy skoallen is de Ljouwerter Máximaskoalle. Dêr sjogge je yn de lokalen fan de basisskoalle net safolle fan it nije systeem.

"Dêr kinne wy wol wat sjen, mar it measte sit by sokke besteande skoallen boppe it dak. Sy binne earder hiel licht boud en der sit gjin romte tusken it plafond. Dus is der gewoan gjin romte om it spul kwyt te kinnen", seit Anko Wiersma fan it Winsumer bedriuw Friamco, dat de ynstallaasje oanleit yn opdracht fan ENGIE Service Noord.