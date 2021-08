Wrâldkampioen Frysk damjen: "De folgjende komt út Ruslân of Sina"

Walinga syn tsjinstanner, Folkert Groenveld út Jutryp, wûn noch wol de lêste partij, wêrtroch't de einstân nei alve partijen 7,5 tsjin 3,5 is.

Bargehok

It kampioenskip waard yn it stedhûs fan Harns ôfwurke. Dat wie moai foar de ambiânse, mar it makke de dammers net folle út. "Fansels is it in prachtich gebou", seit Groenveld, "mar as se my yn in bargehok delsette dan feroaret dêr foar my hielendal neat. It giet allinnich mar om wat der op it boerd bart."

Walinga fûn de striid om it wrâldkampioenskip hiel bysûnder. "Ik ha wol by oare matches west, En dan sjochst dy spilers hielendal yn in soarte fan flow. En dat is hjir ek sa. Wurdst dermei wekker en giest dermei op bêd."