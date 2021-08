Haadredakteur LC: Gjin probleem dat nij magazine net folslein Frysk is

Warmerdam: "Dêr sit in soad kennis en ûnderfining op it mêd fan digitale media dêr't we in soad oan hawwe. Boppedat hâlde wy sjoernalistyk sels de toutsjes yn hannen. Sa wie it ophâlden mei it Ljouwerter stêdsblog Suksawat myn beslissing, Ik fûn dat dêr te min út kaam en woe mei LC-Now mear ynsette op Instagram ûnder de flagge fan de Ljouwerter Krante."

'Meer'

Dit wykein kaam ek it nije magazine Meer foar it earst mei de Leeuwarder Courant mei. Neffens Warmerdam in moai kadootsje foar besteande abonnees, mar ek bedoeld om nije lêzers nei de krante te lûken.

Dat it magazine mear in noardlike, as in echt Fryske útstrieling hat, sjocht Warmerdam net als in probleem. "Foar in konsert gean ik ek nei Grins en foar in útstalling kom ik wol yn Assen", sa seit de haadredakteur.