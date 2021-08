Tjisse Steenstra keninklik yn eigen doarp

Yn de finale seach it dêr lange tiid net nei út. Bergsma-en-dy pakten in 1-3 foarsprong en koenen de oerwinning al hast rûke. Dêrnei begûn it partoer fan Bergsma flaterkes te meitsjen, wylst Steenstra it op 'e heupen krige. It iene nei it oare earst foel de kant fan Steenstra-en-dy op. Mei in 5-3 6-4 einstân as gefolch.

Ekstra training

It is oant no ta noch net it seizoen fan Steenstra. Dêrom hat er de ôfrûne wike ekstra traind. Dat hat fertuten dien, sjoen dizze oerwinning yn Bitgum. Dat is it doarp dêr't er opgroeid is. "Dit is thús, hjir ha ik myn jeugd trochbrocht en dan is it terrein fan my."