Wetterskip set ekstra pompen yn by Wâldsein

Om noch mear wetter op te fangen, is foar it wykein it wetterpeil yn de Fryske boezem al omleechbrocht, meldt it wetterskip. De boezem is it stelsel oan marren, sleatten en kanalen.

It Hooglandgemaal yn Starum is snein oanset om it oertollige wetter de Iselmar yn te pompen. " We blijven de aankomende uren en dagen alert", meldt it wetterskip.