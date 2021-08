Wâldsein lilk om wetteroerlêst: "Probleem is bekend by gemeente"

Oan de ein fan de middei melde de brânwacht dat de sitewaasje ûnder kontrôle wie.

Jierrenlang probleem

Bewenners fan de Melchior Clantstrjitte sizze dat it net de earste kear is dat der wetteroerlêst is. Mei de gemeente Súdwest-Fryslân wurdt neffens in bewenner 'al jierren' oerlein oer it mooglik ferbetterjen fan de kapasiteit fan it rioel, mar dat net ta ferbetteringen laat.

"Ik hie eins boargemaster Jannewietske de Vries hjir hjoed ferwachte, dan kin se mei eigen eagen sjen hoe't it hjir is as de boel ûnderstrûpt", seit buertbewenner Jan Kramer.