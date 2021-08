Yn Oerterp is snein in auto tsjin in beam oanriden op de Mouneleane. De bestjoerster fan de auto bedarre yn de berm, besocht de dyk wer op te stjoeren, mar bedarre oan de oare kant fan de dyk tsjin in beam. De frou is troch ambulânsepersoniel opfongen, mar rekke net bot ferwûne.