Pleatslik in soad rein, earste meldingen fan wetteroerlêst

Yn Wâldsein is de brânwacht drok yn 't spier by de Bonifatiusskoalle oan de Melchior Clantstrjitte. De dyk is folslein ûnderstrûpt troch de rein. Dat is ek it gefal op it Kattebos op It Hearrenfean, dêr kin it rioel it wetter ek net mear oan. Ek Rottum hat fan de rein te lijen.

Op Flylân is de brânwacht dwaande om wetter fuort te pompen op kampearterrein Stortemelk. Koartlyn moast dat ek al ris dien wurde.

Reinfal fan in moanne

It is it wietst yn it súdlike part fan Fryslân, benammen yn de omkriten fan It Hearrenfean en De Jouwer falt in soad. Op It Hearrenfean is al 75 milimeter rein metten. Dat is in soad, want yn trochsneed falt der yn Nederlân yn de hiele moanne augustus mar 78 milimeter.

Koade giel jildt snein fan 07.00 oant 15.00 oere. It ferkear en bûtenaktiviteiten kinne der fan te lijen hawwe. Ek foar Grinslân, Drinte en Noard-Hollân jildt koade giel.