Pleatslik bakken mei rein: soad meldingen fan wetteroerlêst

Reinfal fan in moanne

It is it wietst yn it súdlike part fan Fryslân, benammen yn de omkriten fan It Hearrenfean en De Jouwer falt in soad. Op It Hearrenfean is al 75 milimeter rein metten. Dat is in soad, want yn trochsneed falt der yn Nederlân yn de hiele moanne augustus mar 78 milimeter.