Transportsektor wrakselet fierder mei sjauffeurtekoart

It bedriuw Werfftalent besiket no minsken te finen foar de bitekampanje: it ferfieren fan biten út de Noardeastpolder nei Grinslân, mar it moat geregeld 'nee' ferkeapje oan opdrachtjouwers.

"It tekoart is wol reedlik grut", seit Marije Brouwer-van der Werff fan it bedriuw. "De ynstream fan jonge minsken is lyts, wylst de útstream wol grut is."

Imagokwestje

It imago fan de transportsektor en it sjauffeursfak moat better, fynt sy. "Wy moatte sjen litte wat wy dogge, hoe't sa'n dei der útsjocht, wat foar frijheid en selsstannigens je hawwe en watfoar ferantwurdlikheden. Dan kinne je miskien lytse stapkes sette."