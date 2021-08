Henk de Jong is grutsk: "It moast út de teannen komme, mar wy spilen Cambuurfuotbal"

"PSV is in ynternasjonale topploech", seit de Jong. "Se hearre by de bêsten fan Europa. Mar wy spilen wol Cambuurfuotbal: hege druk, striid en passy. En dat smyt wat op. We krije de tolfde man mei, en dat wol ik der yn hâlde."

Dat de earste twa doelpunten sa gau nei mekoar foelen, komt omdat it by Cambuur net goed stie, nei de 1-0, seit De Jong. "Dat binne standerdsitewaasjes, dêr moatte we better yn wurde. Yn de earedifyzje wurdt soks direkt ôfstraft, yn de earste difyzje net."

"Wij waren de betere"

Alex Bangura makke it iennichste Ljouwerter doelpunt. Hy is ferdigener. "Er ontstond een gat voor me, ik dacht alleen maar 'gaan' Ik schoot hem goed binnen in de korte hoek."

It wie syn earste doelpunt yn de earedifyzje. "Dat is wel een mooi moment."