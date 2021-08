Johnny Jansen fynt SC Hearrenfean noch "broos"

Yn de earste helte hat Jansen genoaten. It publyk waard fermakke: "In de pauze zei ik ook: mannen, als je dit door blijft zetten, dan krijg je echt binding met het publiek. Dan gaan ze echt 90 minuten lang het stadion op zijn kop zetten. En dat willen we toch", seit Jansen.

Jansen woe Mitchell van Bergen, dy't nei alle gedachten fuortgiet by Hearrenfean, ôfskied nimme litte fan it publyk. Dat barde op it lêst net: "Als jij met nog een minuut of tien 3-0 voor staat, dan is het niet zo moeilijk: dan gun je Henk een publiekswissel en dan kan Mitchell nog even voetballen. Maar het was 3-2 en dan wil je gewoon geen risico's nemen. Er stond nog veel te veel op het spel. Maar ik had het hem zeker gegund."

"We waren heel lekker aan het voetballen"

Yn it ferline wie Joey Veerman wol gauris ûntefreden oer de wize fan spyljen fan Hearrenfean. Dat wie sneon yn de earste helte net sa: "Nu had ik het gevoel dat we met zijn allen wel heel lekker aan het voetballen waren."