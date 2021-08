Ien goede helte is genôch foar Hearrenfean tsjin RKC

Hearrenfean bleau de boppelizzende partij en krekt foar it skoft krige Hearrenfean in frije traap oan linkerkant fan it fjild. Joey Veerman krulle de bal op de holle fan Henk Veerman. De Volendammer kopte de bal fan tichtby hurd yn de goal: 3-0.

Hearrenfean rekket it kwyt

Nei it skoft barde der lange tiid neat, mar yn de 68ste minút die RKC dochs wat werom. Ald-Hearrenfeanspiler Jens Odgaard helle út fan de râne fan it strafskopgebiet en liet Erwin Mulder kânsleas: 3-1.

Nei de goal hie Hearrenfean it dreech. RKC wie driigjend mei in ôffallende bal, mar it skot fan Ayman Azhil ferdwûn oer de goal. Yn de 77ste minút wie Lennerd Daneels mei in frije traap hiel tichtby 3-2. Syn knal bedarre lykwols op de latte.

Yn de 84ste minút kaam Lucas Woudenberg yn it fjild. It wienen syn earste minuten nei de blessuere dy't de ferdigener oprûn yn de earste oefenwedstriid fan de tarieding op dit seizoen.

Krekt foar it yngean fan de blessueretiid waard it noch hiel spannend yn it Abe Lenstra Stadion. Alexander Büttner joech de bal foar en Richard van der Venne kopte knap binnen: 3-2. Gelokkich foar Hearrenfean bleaun it dêrby.